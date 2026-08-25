Spectacle Matchmaniak Saônexpo Port-sur-Saône

Informations pratiques

Port-sur-Saône

Spectacle Matchmaniak

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-26 20:30:00

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-26 2027-04-27 2027-04-28

Tous les clubs du monde sont en effervescence dans trois mois se tiendra MatchManiak. Cette grande épreuve réunit l’élite des sportifs et des sportives de toutes disciplines, tous acabits, tous gabarits. Tous se cognent bientôt à la performance et à l’esprit de compétition. Mais pour finir, chacun et chacune reviendra aux valeurs fondamentales du sport loyauté, solidarité et respect. .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Matchmaniak Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)