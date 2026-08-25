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AGENDA · Port-sur-Saône

Spectacle Matchmaniak Saônexpo Port-sur-Saône

lundi 26 avril 2027 · Saônexpo · Port-sur-Saône

Informations pratiques

Début
lundi 26 avril 2027
Fin
lundi 26 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Saônexpo
Adresse
Place du 8 Mai
Ville
70170 Port-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Port-sur-Saône

Spectacle Matchmaniak

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-26 20:30:00
fin : 2027-04-27

Date(s) :
2027-04-26 2027-04-27 2027-04-28

Tous les clubs du monde sont en effervescence dans trois mois se tiendra MatchManiak. Cette grande épreuve réunit l’élite des sportifs et des sportives de toutes disciplines, tous acabits, tous gabarits. Tous se cognent bientôt à la performance et à l’esprit de compétition. Mais pour finir, chacun et chacune reviendra aux valeurs fondamentales du sport loyauté, solidarité et respect.   .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Spectacle Matchmaniak Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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