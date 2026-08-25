Spectacle Matchmaniak Saônexpo Port-sur-Saône
lundi 26 avril 2027 · Saônexpo · Port-sur-Saône
Informations pratiques
Port-sur-Saône
Spectacle Matchmaniak
Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-26 20:30:00
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-26 2027-04-27 2027-04-28
Tous les clubs du monde sont en effervescence dans trois mois se tiendra MatchManiak. Cette grande épreuve réunit l’élite des sportifs et des sportives de toutes disciplines, tous acabits, tous gabarits. Tous se cognent bientôt à la performance et à l’esprit de compétition. Mais pour finir, chacun et chacune reviendra aux valeurs fondamentales du sport loyauté, solidarité et respect. .
Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Matchmaniak Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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