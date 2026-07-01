Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira Château de Montautre Fromental
samedi 18 juillet 2026 · Château de Montautre · Fromental
Informations pratiques
Fromental
Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira
Château de Montautre 1, Montautre Fromental Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle médiéval exceptionnel dans la salle des gardes du château de Montautre chansons et contes de troubadours par la Compagnie Orbis Mira. Habits et instruments d’époque. Nombre de places limité. À diffuser largement autour de vous et venez avec vos amis ! .
Château de Montautre 1, Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr
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English : Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira
L’événement Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira Fromental a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Monts du Limousin
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