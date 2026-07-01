Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira Château de Montautre Fromental

Informations pratiques

Fromental

Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira

Château de Montautre 1, Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Spectacle médiéval exceptionnel dans la salle des gardes du château de Montautre chansons et contes de troubadours par la Compagnie Orbis Mira. Habits et instruments d’époque. Nombre de places limité. À diffuser largement autour de vous et venez avec vos amis ! .

Château de Montautre 1, Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira

L’événement Spectacle médiéval de la compagnie Orbis Mira Fromental a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Monts du Limousin