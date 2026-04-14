Spectacle « Même pas peur », restitution du projet « Danse à l’école », FRAC Normandie – Caen, Caen

Spectacle « Même pas peur », restitution du projet « Danse à l’école » Samedi 23 mai, 18h00 FRAC Normandie – Caen Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

« Même pas peur » – restitution du projet Danse à l’école

Proposé par le CCN de Caen en Normandie, en partenariat avec le Frac Normandie, l’école Les Vikings et l’école Henri Brunet (Caen).

Les élèves de trois classes de CM1/CM2 et leurs enseignants ont travaillé sur les thématiques de la peur et de la figure du monstre. Ils ont découvert le spectacle Le Petit Chaperon Rouge du chorégraphe Sylvain Huc et déambulé parmi les œuvres de l’exposition Dormir Debout au Frac Normandie. Les participants ont ensuite suivi un cycle d’ateliers de pratique conduit par Enzo Gambini.

Le fruit de leurs recherches sera présenté au public le 23 mai à 18 h au Frac Normandie, espace de Caen.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

FRAC Normandie – Caen 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231930900 https://www.fracnormandie.fr/ Le Frac Normandie est avant tout une collection dédiée à la création contemporaine, depuis quarante ans et sous toutes ses formes, des plus traditionnelles, aux plus actuelles : nouveaux médias, installations… A la différence d’un musée, il a pour vocation de faire circuler les œuvres de sa collection dans toute la Normandie, et au-delà. Le Frac Normandie organise toute l’année des expositions dans différents lieux culturels ou bâtiments patrimoniaux de la région. Le Frac développe aussi de nombreuses actions à destination du milieu éducatif et du champ médico-social (hôpitaux, maisons de retraite…). Le Frac dispose de deux lieux d’exposition qui lui sont propres, l’un à Sotteville-lès-Rouen et l’autre à Caen. Quatre expositions d’artistes majeurs ou de la collection rythment la programmation annuelle du Frac Normandie, mais aussi des cartes blanches à des commissaires d’exposition ou invitations à des artistes en lien avec la région.

« Même pas peur » – restitution du projet Danse à l’école