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SPECTACLE : Ménopause, Le Douze, Cergy

samedi 17 octobre 2026 · Le Douze · Cergy

SPECTACLE : Ménopause, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Le Douze
Adresse
12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800
Ville
95800 Cergy
Département
Val-d'Oise
Tarif
30/22/20€

SPECTACLE : Ménopause Samedi 17 octobre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

30/22/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00

MÉNOPAUSE

Ces quatre héroïnes des temps modernes n’ont rien en commun, à l’exception près qu’elles vivent toutes ce que la moitié de l’humanité traverse irrémédiablement : la MÉ-NO-PAUSE !
Venez partager vous aussi leurs bouffées de bonne humeur dans cette comédie qui bouscule les règles où finalement, la sororité finit en haut de l’affiche.

Informations pratiques

Spectacle en configuration assis (placement libre)
Ouverture des portes à 19h30
Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.
Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/menopause/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle
Séverine cheffe d’entreprise, Odile comédienne, Nadine mère de famille modèle et Roselyne spécialisée des plantes mexicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour de soldes.

©LouisJosse

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