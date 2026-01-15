Spectacle Meryem Benoua Reflet Charleville-Mézières

Spectacle Meryem Benoua Reflet

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !Placement libre.Billetterie

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

Don’t let her pretty smile fool you, she’ll surprise you! She’s the kind of friend you can have a good laugh with, and who doesn’t give a damn about appearances. Meryem Benoua imposes her own atypical stage style. Both theatrical and bubbly, she’ll never cease to amaze you! Free tickets

