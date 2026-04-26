Spectacle : Mimi Bonite Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 30 mai, 16h00, 17h00

Spectacle dès 6 mois

Une invitation au voyage avec une petite poissonne polissonne. Un voyage fait de jeux et de rencontres improbables dans un univers aquatique à la fois mystérieux et poétique pour apprendre à écouter ses émotions et sensations.

Un spectacle de L’Hallali Production avec Sara Darmayan et Björn Gottschall.

Dans le cadre de la Fête du Jeu et de la Parentalité du quartier Bréquigny.

Familles et enfants dès 6 mois.

Deux représentations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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