Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mirage (un jour de fête)

Place du marché Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 18:50:00

Date(s) :

2026-07-11

Huit danseurs dynamitent l’espace public dans un spectacle immersif. Un élan d’euphorie et de résistance, une grande fête à 360° !

—

Durée 50 min

Âge pour tous

Cie Dyptik

Avec Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago Codon GrasTout public

0 .

Place du marché Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eight dancers take the public space by storm in an immersive performance. A burst of euphoria and resistance—a grand 360%B0 celebration!

—

Duration: 50 min

Age: for all ages

Cie Dyptik

Featuring Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago Codon Gras

L’événement Spectacle Mirage (un jour de fête) Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES