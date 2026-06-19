Spectacle Mirage (un jour de fête) Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Mirage (un jour de fête) Saint-Dié-des-Vosges samedi 11 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Mirage (un jour de fête)
Place du marché Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 18:50:00
Date(s) :
2026-07-11
Huit danseurs dynamitent l’espace public dans un spectacle immersif. Un élan d’euphorie et de résistance, une grande fête à 360° !
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Durée 50 min
Âge pour tous
Cie Dyptik
Avec Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago Codon GrasTout public
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Place du marché Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Eight dancers take the public space by storm in an immersive performance. A burst of euphoria and resistance—a grand 360%B0 celebration!
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Duration: 50 min
Age: for all ages
Cie Dyptik
Featuring Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago Codon Gras
L’événement Spectacle Mirage (un jour de fête) Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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