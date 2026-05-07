Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Spectacle Moguiz

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée.

Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Moguiz racontera une partie de son parcours et fera vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène, à partir du 5 février, au Petit St-Martin. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Spectacle Moguiz Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale