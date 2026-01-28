Spectacle Mon Souchon préféré Chartres

Spectacle Mon Souchon préféré

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Spectacle musical avec Julien Sigalas et Etienne Champollion. Elégant et espiègle, Alain Souchon est une référence incontournable de la chanson française. De Je suis Bidon à Foule sentimentale , de Allo Maman Bobo à Somerset Maugham , venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste, passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens et Renaud, Gainsbourg… Et Souchon. .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

English :

Musical show with Julien Sigalas and Etienne Champollion. Elegant and mischievous, Alain Souchon is a key figure in French chanson. From Je suis Bidon to Foule sentimentale , from Allo Maman Bobo to Somerset Maugham , come and (re)discover Alain Souchon’s repertoire.

