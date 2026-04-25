Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade Chartres
Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade Chartres vendredi 22 mai 2026.
Chartres
Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante, impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork, qui ne manque pas de répartie.
Au travers de terribles joutes verbales souvent drôles, parfois odieuses, on perçoit la connivence d’une longue cohabitation dans un jeu de rôles, où les règlements de compte et les jeux puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant mêlant subtilement humour et suspens, tout sera dévoilé ce soir … vieilles blessures et secrets enfouis… Qui sortira vainqueur de ce combat ultime ? Par la Compagnie Cavalcade. À partir de 14 ans. 19 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr
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English :
In her isolated seaside villa, Madame, demanding, impetuous and capricious, satisfies her boredom by humiliating her faithful servant Gork, who has no shortage of repartee.
L’événement Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade Chartres a été mis à jour le 2026-04-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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