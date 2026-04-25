Chartres

Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante, impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork, qui ne manque pas de répartie.

Au travers de terribles joutes verbales souvent drôles, parfois odieuses, on perçoit la connivence d’une longue cohabitation dans un jeu de rôles, où les règlements de compte et les jeux puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant mêlant subtilement humour et suspens, tout sera dévoilé ce soir … vieilles blessures et secrets enfouis… Qui sortira vainqueur de ce combat ultime ? Par la Compagnie Cavalcade. À partir de 14 ans. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

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English :

In her isolated seaside villa, Madame, demanding, impetuous and capricious, satisfies her boredom by humiliating her faithful servant Gork, who has no shortage of repartee.

L’événement Spectacle Fin de service Compagnie Cavalcade Chartres a été mis à jour le 2026-04-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES