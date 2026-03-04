Spectacle “musi-conte”, Médiathèque municipale, Rousson

Spectacle “musi-conte” Mercredi 18 mars, 18h00 Médiathèque municipale Gard

Début : 2026-03-18T18:00:00+01:00 – 2026-03-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:00:00+01:00 – 2026-03-18T19:00:00+01:00

Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque

“Chansons à rêver”. Conte Enfants