Spectacle musical Concert raconté Langres
jeudi 1 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Spectacle musical Concert raconté
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
Par la compagnie Musique Acoustique Machine
Véritable voyage musical à travers les continents, le spectacle suit les traces de deux instruments emblématiques qui ont traversé le monde, jouant un rôle clé dans la diffusion et le métissage des styles musicaux au fil de leurs périples.
On y présente nos instruments, on y teste vos connaissances musicales, on vous dit quoi, quand, ou, on tape dans les mains, on chante…. Et surtout on joue des musiques qui racontent.
Derrière la compagnie Musique Acoustique Machine se cache le duo complice formé par Viviane Arnoux et François Michaud. Ces deux musiciens hors pair ont exploré les moindres facettes de leurs instruments à travers les musiques du monde.
Leur album et spectacle &Fusion est le fruit de multiples voyages, de rencontres humaines et de l’envie profonde de créer une musique au carrefour des continents. Reconnus internationalement, ils parcourent le monde en tournée avec les Alliances Françaises (Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient) et ont collaboré avec des artistes de renom tels que Ray Lema, Les Voies Bulgares, Abed Azrié, Les Orientales, I Muvrini, Kekele, Omar Pene, Jody Swift ou encore Hugues Aufray.
Ce concert pédagogique et captivant est spécialement conçu pour les élèves des écoles élémentaires, les collégiens, ainsi que pour le tout public.
Séance scolaire ouverte au tout public
Sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Spectacle musical Concert raconté Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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