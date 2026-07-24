Spectacle musical Les Désaxés ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle musical Les Désaxés

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09 21:30:00

Date(s) :

2027-04-09

Ridiculement recalés lors d’une audition, quatre virtuoses du saxophone se rencontrent un ténor classique faussement sérieux, un alto de studio volubile, un baryton jazz cool et un soprano de rue clownesque. De cette improbable rencontre naît une aventure musicale déjantée où chacun révèle ses rêves, ses différences et son univers.

Quand tout déraille, place au show ! Funk, classique, mélodies tziganes, bossa brésilienne, chant africain ou duduk arménien se croisent dans un tourbillon musical où Bruno Mars côtoie Charlie Mingus. Avec un humour irrésistible et une virtuosité bluffante, Les DéSAXéS inventent un spectacle unique rigoureux comme le classique, libre comme le music-hall. Porté par une mise en scène inventive, ce quatuor atypique livre un concert-spectacle aussi fou que brillant.

Créé en 1994, le groupe a déjà conquis le public avec plus de 3500 représentations à travers le monde et de nombreux prix.Tout public

5 .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 billetterie@vosges-portes-alsace.fr

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English :

After being ridiculously rejected at an audition, four saxophone virtuosos meet: a falsely serious classical tenor, a talkative studio alto, a cool jazz baritone, and a clownish street soprano. From this unlikely encounter springs a wild musical adventure in which each reveals their dreams, their differences, and their own unique world.

When everything goes off the rails, it’s showtime! Funk, classical, Gypsy melodies, Brazilian bossa nova, African vocals, and Armenian duduk come together in a musical whirlwind where Bruno Mars rubs shoulders with Charlie Mingus. With irresistible humor and breathtaking virtuosity, Les DÉSAXÉS create a one-of-a-kind show: as rigorous as classical music, as free-spirited as vaudeville. Driven by inventive staging, this unconventional quartet delivers a concert-spectacle that is as wild as it is brilliant.

Founded in 1994, the group has already won over audiences with more than 3,500 performances worldwide and numerous awards.

L’événement Spectacle musical Les Désaxés Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-24 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES