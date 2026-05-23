Bonnemazon

Spectacle Musical NAOS

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST précédé du concert Virage Ravage à 16H

L’ensemble présente NAOS, la nouvelle création de Laetitia Toulouse et Loren Coquillat. En mettant en lumière les compositrices d’aujourd’hui, il dessine une constellation musicale unique. Ce concert polyphonique célèbre le souffle, les battements de la vie et l’énergie qui nous lient, telles des poussières d’étoiles, au cosmos.

NAOS, c’est ce que nous sommes avec nos joies, douleurs, doutes et tempêtes surmontés, notre bouillonnante aspiration à la vie.

Le chœur investit l’espace, se jouant de la frontière entre scène et public, par une scénographie inventive, tantôt chorégraphie, simple geste ou juste un regard.

– Durée 1H

– Tarif 10 € 5 € réduit .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST, preceded by the concert Virage Ravage at 4 p.m

The ensemble presents NAOS, the new creation by Laetitia Toulouse and Loren Coquillat. Highlighting today?s female composers, it creates a unique musical constellation. This polyphonic concert celebrates the breath, the beat and the energy that bind us, like stardust, to the cosmos.

NAOS is who we are, with our joys, sorrows, doubts and storms overcome, our bubbling aspiration to life.

The choir takes over the space, blurring the boundary between stage and audience, with inventive scenography that is at times choreographed, a simple gesture or just a look.

L’événement Spectacle Musical NAOS Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65