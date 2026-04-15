Spectacle musical participatif » Le petit trésor de Symphonia » Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée du jouet Yvelines

L’enfant doit être accompagné d’au moins un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les jeunes aventuriers explorent l’univers magique de Symphonia mais pour retrouver le trésor, ils devront surmonter ensemble les épreuves, avancer à travers un parcours semé d’embûches et négocier avec d’étranges habitants qui ne comprennent que le langage de la musique.

Ce spectacle est interprêté par la compagnie Un air d’aventure.

Enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’au moins un adulte.

Musée du jouet 1 enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France +33139225601 https://musees.ville-poissy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0139225601 »}, {« type »: « email », « value »: « musees@ville-poissy.fr »}] Le parcours adopte une approche historique du jouet et la culture de l’enfance, mettant ainsi l’enfant au cœur de la présentation, inédite à ce jour en France… Des premiers jouets antiques, base des grandes familles de jouets connues aujourd’hui (hochets, poupées…), présentés grâce à un dépôt du musée du Louvre, aux produits industriels des différentes révolutions de la vapeur, de l’électricité, du pétrole puis de l’informatique. L’histoire du jouet révèle ainsi celle des matériaux, des modes de production mais aussi la place de l’enfant dans l’éducation. Quel est le regard porté par la société sur l’enfant ? Comment s’initie-t-il au monde moderne grâce aux jouets qui lui sont offerts ? Les expositions thématiques valorisent la richesse des collections du musée dont 7% sont présentées, soit plus de 600 objets. Des animations mécaniques, numériques et sonores interactives ainsi qu’un parcours tactile et des espaces de jeux mettent en valeur les collections de jouets. Ligne J, RER A

Spectacle musical participatif « Le petit trésor de Symphonia » (de 6 à 12 ans)

©Compagnie un air d’aventure