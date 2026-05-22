Bonnemazon

Spectacle Musical Rivage ravage

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST suivi du concert NAOS des Conférences vocales à 18 h

Musique curieuse, répétitive et sensible

Un dialogue sensible, absurde, profond entre une gadulka (vièle bulgare) et un accordéon chromatique. Entre fougue et délicatesse, Agathe Pitarch et Gladys Vantrepotte explorent les textures acoustiques et

l’improvisation. Une épopée sonore aux routes hybrides, où la répétition mène à la transe et où la voix s’immisce avec émotion.

– Durée 1H

– Gratuit .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST, followed by the NAOS concert by Les Conférences vocales at 6 p.m

Curious, repetitive, sensitive music

A sensitive, absurd and profound dialogue between a gadulka (Bulgarian fiddle) and a chromatic accordion. Between ardor and delicacy, Agathe Pitarch and Gladys Vantrepotte explore acoustic textures and

and improvisation. A sonic epic of hybrid routes, where repetition leads to trance and the voice interferes with emotion.

L’événement Spectacle Musical Rivage ravage Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65