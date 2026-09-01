Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Spectacle musical The Figurants

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Spectacle musical The Figurants

La compagnie Pink limousines est une habituée de la scène courvilloise. Elle revient nous présenter son dernier spectacle musical. Vous avez aimé The Artist ? Voici The Figurants, deux acteurs jamais nominés, jamais rappelés, bavards et chantants. Bref, aucun rapport.

Tout public Durée 1h20

Mise en scène Luc Carpentier et Christian Dupouy

Avec Luc Carpentier et Christian Dupouy Voix off Antoine Landon 15 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Musical: The Figurants

L’événement Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE