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Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure

vendredi 2 octobre 2026 · Courville-sur-Eure

Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
28190 Courville-sur-Eure
Département
Eure-et-Loir
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Courville-sur-Eure

Spectacle musical The Figurants

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Spectacle musical The Figurants
La compagnie Pink limousines est une habituée de la scène courvilloise. Elle revient nous présenter son dernier spectacle musical. Vous avez aimé The Artist ? Voici The Figurants, deux acteurs jamais nominés, jamais rappelés, bavards et chantants. Bref, aucun rapport.
Tout public Durée 1h20
Mise en scène Luc Carpentier et Christian Dupouy
Avec Luc Carpentier et Christian Dupouy Voix off Antoine Landon 15  .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Musical: The Figurants

L’événement Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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