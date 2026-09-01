Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure
vendredi 2 octobre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Spectacle musical The Figurants
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Spectacle musical The Figurants
La compagnie Pink limousines est une habituée de la scène courvilloise. Elle revient nous présenter son dernier spectacle musical. Vous avez aimé The Artist ? Voici The Figurants, deux acteurs jamais nominés, jamais rappelés, bavards et chantants. Bref, aucun rapport.
Tout public Durée 1h20
Mise en scène Luc Carpentier et Christian Dupouy
Avec Luc Carpentier et Christian Dupouy Voix off Antoine Landon 15 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Musical: The Figurants
L’événement Spectacle musical The Figurants Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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