Spectacle musicale Nant
Spectacle musicale Nant jeudi 4 juin 2026.
Nant
Spectacle musicale
A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03
Le Florilège Malhonnête Cie Les Planches du salut
Improvisation musicale interprété par Stefano Fogher.
Une présentation poétique du poète Blaise Cendrars avec cinq poèmes courts et d’autres poèmes de Baudelaire, Apollinaire, Rilke, Hugo, Maïakovski et une chanson d’Antonin Arthaud, entrecroisés d’improvisation à la contrebasse, au violoncelle et autres. Je prends Cendrars en otage, lui, qui ne se gênait pas d’inventer les voyages et les aventures, qui adorait jouer…et bien je joue avec lui.
Magnifique traversée de poèmes comme des états d’âme !
A 18h, à la Chapelle des Pénitents .
A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com
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Le Florilège Malhonnête Cie Les Planches du salut
L’événement Spectacle musicale Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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