Spectacle Myotis X L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Myotis X

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17 17:00:00

Date(s) :

2027-01-17

Dans Myotis X, création de la compagnie KiloHertZ dirigée par Vidal Bini, la danse dialogue avec la puissance rythmique de Myotis V, œuvre composée par le nancéien Anthony Laguerre pour les Percussions de Strasbourg.

Cette partition qui explore la résonance entre mouvement et son, permet au chorégraphe de tisser des liens profonds entre les corps des danseurs et les vibrations percussives alors que l’ensemble joue en live sur scène au côté des interprètes.

La danse déploie des imaginaires multiples, basés sur la fragmentation du geste et des relations entre les corps, en s’appuyant sur cette musique puissante et jouissive. De cette pensée de la transition d’un monde vers un autre surgit Myotis X, performance chorégraphique et musicale à la fois joyeuse et désespérée.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

In *Myotis X*, a production by the KiloHertZ company directed by Vidal Bini, dance engages in a dialogue with the rhythmic power of *Myotis V*, a work composed by Nancy-based Anthony Laguerre for the Percussions de Strasbourg.

This score, which explores the resonance between movement and sound, allows the choreographer to weave deep connections between the dancers’ bodies and the percussive vibrations as the ensemble performs live on stage alongside the performers.

The dance unfolds multiple imaginative worlds, based on the fragmentation of movement and the relationships between bodies, drawing on this powerful and exhilarating music. From this concept of transition from one world to another emerges *Myotis X*, a choreographic and musical performance that is both joyful and desperate.

L’événement Spectacle Myotis X Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ