Spectacle Nebula, à la croisée des mondes La BAM Metz

Metz

Spectacle Nebula, à la croisée des mondes

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21 11:35:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

Nebula invite les tout-petits à un voyage sensible au sein d’un univers en mouvement, où les sons et les sensations créent un lien avec les émotions et l’imaginaire. Au centre de la scène, une montagne qui respire associée à d’autres structures gonflables, flottantes ou rigides, évoque à la fois des environnements terrestres et marins. Tantôt décor, costume ou instrument de musique, cet ensemble est la source d’une expérience riche et immersive. D’abord cocon doux et protecteur, il laisse progressivement entrer lumières, souffles et présences ; à l’image du corps et de l’esprit de l’enfant qui s’ouvrent au monde.

Pour les enfants de 3 à 6 ans.Enfants

6 .

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Nebula invites young children on a sensory journey through a dynamic universe, where sounds and sensations connect with emotions and the imagination. At the center of the stage, a “breathing mountain”—combined with other inflatable, floating, or rigid structures—evokes both terrestrial and marine environments. Serving at times as a set, a costume, or a musical instrument, this ensemble is the source of a rich and immersive experience. At first a soft, protective cocoon, it gradually lets in light, breath, and presence—much like a child’s body and mind opening up to the world.

For children ages 3 to 6.

L’événement Spectacle Nebula, à la croisée des mondes Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ