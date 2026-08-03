Spectacle nocturne Hasta Luego Annulé – L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle nocturne Hasta Luego Annulé –

Lundi 3 août 2026 à partir de 21h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.5 – 15.5 – 35.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, les Hasta Luego, artistes équestres originaires de la région et reconnus sur les plus grandes scènes internationales, dévoilent leur toute nouvelle création dans le cadre exceptionnel des Arènes d’Arles.

Chevaux et cavaliers d’exception, portés par une maestria rare, invitent le public à plonger dans un univers enchanteur où se succèdent tableaux vivants et prouesses spectaculaires. Chaque instant devient une émotion, chaque mouvement une œuvre d’art.



Véritables architectes de l’équitation artistique, les Hasta Luego façonnent un spectacle aux multiples facettes éclatant, gracieux, puissant. Une symphonie visuelle où la complicité entre l’homme et le cheval illumine la piste et sublime l’instant.



Plus de 30 chevaux entrent en scène pour transporter petits et grands dans un monde de rêve et de beauté, révélant toute la magie du cheval et du spectacle vivant. Sobriété, esthétisme et élégance témoignent d’une relation unique, fondée sur la confiance et l’harmonie. Un spectacle total qui illustre l’infinie richesse du talent des cavaliers comme des chevaux.



Au programme, une succession de numéros époustouflants

la voltige et ses figures acrobatiques d’une précision saisissante,

le travail en liberté, où en liberté ne subsiste que la vérité ,

l’équitation de travail révélant maniabilité, vitesse et sensibilité,

les sauts d’école et les exercices ancestraux de l’équitation classique, sans oublier dressage, carrousels et pas de deux.



Vertige et émotion garantis, pour un rendez-vous équestre d’exception au cœur des Arènes d’Arles. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This summer, Hasta Luego, equestrian artists from the region and renowned on the biggest international stages, unveil their latest creation in the exceptional setting of the Arènes d’Arles.

L’événement Spectacle nocturne Hasta Luego Annulé – Arles a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme d’Arles