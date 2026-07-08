Informations pratiques

Beaugency

Spectacle nocturne Les Lumières de Loire

Château de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

19.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-11

Un parcours nocturne unique pour redécouvrir le Château de Beaugency sous un nouvel angle et explorer les sites patrimoniaux emblématiques des alentours, sublimés par des créations lumineuses.

Lorsque la nuit tombe, le château de Beaugency révèle une toute autre facette de son histoire.

Parcourez un itinéraire nocturne exceptionnel où patrimoine, art numérique et créations lumineuses se rencontrent pour offrir une expérience immersive unique.

Découvrez le Château de Lumières sous un nouveau regard, puis explorez l’abbatiale Notre-Dame sublimée par un mapping avant de pénétrer dans la Tour César et la glacière, exceptionnellement ouvertes en soirée.

Les visites de l’abbatiale, de la Tour César et de la glacière s’effectuent à des horaires fixes, accompagnées par une médiatrice.

A savoir Des tarifs réduits sont proposés pour les créneaux de 22 h 15 et 22 h 30, en raison du temps de visite plus limité pour profiter pleinement du parcours nocturne. 19.5 .

Château de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 59 74 73 contact@chateau-beaugency.com

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English :

A unique nighttime tour to rediscover the Château de Beaugency from a new perspective and explore the iconic heritage sites in the surrounding area, enhanced by light installations.

L’événement Spectacle nocturne Les Lumières de Loire Beaugency a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE