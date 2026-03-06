Informations pratiques

Kintzheim

Spectacle Noël avant minuit

100 route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-23 15:30:00

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-12-23 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-30 2027-01-02 2027-01-03

Spectacle sous chapiteau chauffé, entièrement imaginé autour de la magie de Noël pour faire rêver petits et grands

Grande première pour le Cirque Joubinaux !

Spectacle sous chapiteau chauffé, entièrement imaginé autour de la magie de Noël du cirque, de la féerie, beaucoup de poésie et une véritable histoire pour faire rêver petits et grands. .

100 route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 86 69 11

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English :

A show under a heated big top, entirely centered around the magic of Christmas to enchant young and old alike

L’événement Spectacle Noël avant minuit Kintzheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme