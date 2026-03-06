Spectacle Noël avant minuit Kintzheim
mercredi 23 décembre 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Spectacle Noël avant minuit
100 route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-23 15:30:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-23 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-30 2027-01-02 2027-01-03
Spectacle sous chapiteau chauffé, entièrement imaginé autour de la magie de Noël pour faire rêver petits et grands
Grande première pour le Cirque Joubinaux !
Spectacle sous chapiteau chauffé, entièrement imaginé autour de la magie de Noël du cirque, de la féerie, beaucoup de poésie et une véritable histoire pour faire rêver petits et grands. .
100 route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 86 69 11
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English :
A show under a heated big top, entirely centered around the magic of Christmas to enchant young and old alike
L’événement Spectacle Noël avant minuit Kintzheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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