Spectacle Nora Hamzawi au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Spectacle Nora Hamzawi au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 41 – 41 – 55 EUR

. Gradins 45,00 €

. Orchestre 55,00 €

. Tarif vaisonnais 41€ disponible au printemps à la billetterie de la ville située à l’office de tourisme Vaison Ventoux Provence

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

2026-07-28

Avec son sens aigu de l’observation et son humour aussi mordant qu’élégant, Nora Hamzawi sera sur la scène du théâtre antique avec un nouveau spectacle irrésistible.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

English : Nora Hamzawi show at Théâtre Antique

With her keen sense of observation and humor as biting as it is elegant, Nora Hamzawi takes to the stage at the Théâtre Antique with an irresistible new show.

