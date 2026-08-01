Spectacle On ne le fera pas deux fois Collectif Minus 5 Maison Georges-Brassens Aytré
vendredi 14 août 2026 · Maison Georges-Brassens · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Spectacle On ne le fera pas deux fois Collectif Minus 5
Maison Georges-Brassens 13 Rue du 8 Mai Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Accueillie en résidence à la maison Georges-Brassens du 10 au 15 août 2026, le collectif Minus 5 vous propose d’assister à la sortie de résidence de sa création, On ne le fera pas deux fois , qui se tiendra gratuitement vendredi 14 août à 18h30.
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Maison Georges-Brassens 13 Rue du 8 Mai Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 19
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English :
The Minus 5 collective, which will be in residence at the Maison Georges-Brassens from August 10 to 15, 2026, invites you to attend the premiere of its new production, “We Won’t Do It Twice,” which will take place free of charge on Friday, August 14, at 6:30 p.m.
L’événement Spectacle On ne le fera pas deux fois Collectif Minus 5 Aytré a été mis à jour le 2026-08-01 par Nous La Rochelle
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