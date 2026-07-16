SPECTACLE : OUAGA 2000, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

SPECTACLE : OUAGA 2000 Mercredi 18 novembre, 14h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T15:30:00+01:00

OUAGA 2000

Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, ces lieux de vie et de partage où la musique résonne à tue-tête.

Le voyage traverse les percussions des peuples Peul, Toussian et Dozo, la rumba congolaise, puis s’emballe dans une transe collective mêlant afropunk, afrodisco et musiques électroniques — avant de se poser, le temps d’une berceuse hérité de leur jeunesse, pour un moment doux et suspendu.

Avec un groove assumé et une joie communicative, Ouaga 2000 explore les trésors sonores et culturels d’Afrique de l’Ouest, entre mémoire intime et patrimoine vivant.

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout

Ouverture des portes à 14h00

Durée : 55 minutes

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/ouaga-2000/ »}]

Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest : un mélange entraînant de musiques traditionnelles et actuelles qui embarquent le public dans l’esprit de grande fête populaire.