Spectacle OUH LA LA! à Niort Niort Niort
jeudi 1 octobre 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Spectacle OUH LA LA! à Niort
Niort 40 rue terraudière Niort Deux-Sèvres
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:30:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10
OUH LA LA !
Quel est ce cri ?
OUH LA LA !
Un cri de rage ?
L’entendez-vous, crié par des personnages, qui dénoncent la misère sociale, l’exploitation des travailleurs, les paroles incongrues des politiques et des médias ?
Un cri de ralliement ?
L’entendez-vous, crié par ces personnages, qui portent haut et fort les couleurs de l’amitié et de la tendresse ? Ces personnages qui défendent la solidarité tout en maniant le verbe avec gouaille et truculence.
Le groupe vocal et théâtral Chanson mêle répliques délicieuses et chansons françaises dans une mise en scène humoristique et rythmée.
L’entendrez-vous avec nous ce cri d’amour ?
Metteur en scène Joel PICARD Chef de chœur David CADIOU .
Niort 40 rue terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 78 86 11 maryse.dufresne@gmail.com
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English : Spectacle OUH LA LA! à Niort
L’événement Spectacle OUH LA LA! à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT 79
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