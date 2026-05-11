Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle PAPA PAPAPA Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac

Spectacle PAPA PAPAPA Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac lundi 1 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente s.castex

Adresse : Place du Cheval Blanc

Ville : 32190 Vic-Fezensac

Département : Gers

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Vic-Fezensac

Spectacle PAPA PAPAPA

Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-01

PAPA PAPAPA opéra-comique familial
12 & 13 juin à 20h30 Vic-Fezensac
Un spectacle joyeux mêlant Mozart et théâtre, avec des élèves du territoire.
️ Gratuit (réservation obligatoire)
05 62 64 89 63
  .

Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63  animation.territoire@dartagnanenfezensac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PAPA PAPAPA ? family opera-comedy
june 12 & 13 at 8:30 pm ? Vic-Fezensac
A joyful show combining Mozart and theater, with local schoolchildren.
? Free (reservation required)
05 62 64 89 63

L’événement Spectacle PAPA PAPAPA Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan

À voir aussi à Vic Fezensac (Gers)