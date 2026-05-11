Spectacle PAPA PAPAPA Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac

Vic-Fezensac

Spectacle PAPA PAPAPA

Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-01

PAPA PAPAPA opéra-comique familial

12 & 13 juin à 20h30 Vic-Fezensac

Un spectacle joyeux mêlant Mozart et théâtre, avec des élèves du territoire.

️ Gratuit (réservation obligatoire)

05 62 64 89 63

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Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63 animation.territoire@dartagnanenfezensac.com

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English :

PAPA PAPAPA ? family opera-comedy

june 12 & 13 at 8:30 pm ? Vic-Fezensac

A joyful show combining Mozart and theater, with local schoolchildren.

? Free (reservation required)

05 62 64 89 63

L’événement Spectacle PAPA PAPAPA Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan