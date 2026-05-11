Spectacle PAPA PAPAPA Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac
Spectacle PAPA PAPAPA Salle polyvalente s.castex Vic-Fezensac lundi 1 juin 2026.
Vic-Fezensac
Spectacle PAPA PAPAPA
Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-01
PAPA PAPAPA opéra-comique familial
12 & 13 juin à 20h30 Vic-Fezensac
Un spectacle joyeux mêlant Mozart et théâtre, avec des élèves du territoire.
️ Gratuit (réservation obligatoire)
05 62 64 89 63
.
Salle polyvalente s.castex Place du Cheval Blanc Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63 animation.territoire@dartagnanenfezensac.com
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English :
PAPA PAPAPA ? family opera-comedy
june 12 & 13 at 8:30 pm ? Vic-Fezensac
A joyful show combining Mozart and theater, with local schoolchildren.
? Free (reservation required)
05 62 64 89 63
L’événement Spectacle PAPA PAPAPA Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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