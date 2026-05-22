Spectacle Papy fait son ado ! La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Papy fait son ado !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:15:00

Date(s) :

2026-05-30

Quand ton papy est immature et qu’il se la joue Ado .

Léa, 15 ans est au lycée, en classe de seconde. Elle va recevoir la visite de son grand-père Mich-Mich , agriculteur bougon, devenu le porte parole du mouvement paysan durant les grèves. Ce dernier doit préparer un discours important mais étant analphabète car n’ayant pas fait d’études, Mich-Mich va demander de l’aide à sa petite fille, mais pas facile de faire la leçon à un papy immature qui se la joue Ado .

Conflit générationnel, disputes et crise de rire seront au menu de cette comédie familiale déjantée.Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

When your grandpa is immature and acting like a teenager.

Léa, 15, is in her second year of high school. She’s about to receive a visit from her grandfather Mich-Mich , a grumpy farmer who has become the spokesman for the peasant movement during the strikes. He has to prepare an important speech, but Mich-Mich is illiterate because he didn’t go to school, so he asks his granddaughter for help. But it’s not easy lecturing an immature grandpa who plays the Teenager card.

Generational conflict, arguments and laughter are the order of the day in this wacky family comedy.

L’événement Spectacle Papy fait son ado ! Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ