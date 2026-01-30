Spectacle Par ici la sortie ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Début : 2026-03-21 20:45:00
2026-03-21 2026-03-22
Trois collègues de bureau réunis dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait être licenciés par lettre interposée de leur patron. Mais dans son immense bonté, ce dernier leur accorde une dernière faveur.
ZA Les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Three office colleagues, gathered in a room for what they thought was a business meeting, are in fact about to be fired by their boss in an interposed letter. But in his great kindness, the boss grants them one last favor.
