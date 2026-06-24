Spectacle Paradis, Sarah Baltzinger + Isaiah Wilson L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Paradis, Sarah Baltzinger + Isaiah Wilson

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 21:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Paradis, nouvelle création de Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson, explore l’artificialité des corps et leur quête obsessionnelle de sensation.

Dans un espace saturé de stimuli, des figures hybrides évoluent entre précision mécanique et pulsion vitale. Chaque interprète est équipé d’un talkie-walkie leurs corps deviennent des instruments vivants. Le moindre geste déclenche parasites, interférences et feedbacks, construisant une partition sonore absurde et dérangeante. Ici, pas d’harmonie ni de mélodie classique, mais une symphonie disloquée où bugs, glitches et dissonances composent un nouveau langage.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

*Paradis*, a new creation by Sarah Baltzinger and Isaiah Wilson, explores the artificiality of bodies and their obsessive quest for sensation.

In a space saturated with stimuli, hybrid figures move between mechanical precision and vital impulse. Each performer is equipped with a walkie-talkie: their bodies become living instruments. The slightest gesture triggers static, interference, and feedback, constructing an absurd and unsettling soundscape. Here, there is no harmony or classical melody, but rather a disjointed symphony in which bugs, glitches, and dissonances compose a new language.

L’événement Spectacle Paradis, Sarah Baltzinger + Isaiah Wilson Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ