Spectacle Patapon et la forêt des chansons La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Patapon et la forêt des chansons

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07

Une comédie musicale pour les tout-petits (0-4 ans) comme pour les grands au Pays des chansons. Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, part pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent !Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel.

Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ses amis dans cette forêt merveilleuse !Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

A musical comedy for toddlers (0-4 years) and adults alike in the Land of Songs. Little Patapon, a child who loves to sing and play, sets off for a marvelous forest where animals sing and dance, and where he will happily meet Little Fawn, Mr. Squirrel, Tricky Beaver, Little Owl, Mr. Fox and Little Bear, a tiny bear who loves honey.

Come and sing along with Patapon and all his friends in this wonderful forest!

L’événement Spectacle Patapon et la forêt des chansons Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ