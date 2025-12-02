Spectacle Patrick Fiori Chartres

Spectacle Patrick Fiori

Le Colisée Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 45 – 45 – 69 EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-12-11 20:00:00

fin : 2027-12-11

Date(s) :

2027-12-11

En partenariat avec TF1, après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.

Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l'émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle. Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d'être, pour un soir, un invité particulier. Si vous rêvez d'un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori.

Le Colisée Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In partnership with TF1, following the success of his last tour, Patrick Fiori returns to the stage with the desire to reinvent the meeting with his audience.

