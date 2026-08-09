Spectacle Peau d’Homme Cinéma de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle Peau d’Homme

Cinéma de Villedieu 14 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre, découvrez le spectacle Peau d’Homme, conte poétique et malicieux sans paroles, porté par un univers de canevas, de fils et de broderies qui s’animent.

Bianca, jeune fille issue d’une famille aisée, est en âge de se marier. Ses parents lui ont choisi un époux. Mais elle ne le connaît pas et redoute ce mariage arrangé. Un jour, elle découvre un objet extraordinaire une peau d’homme magique.

À partir de 9 ans. Sur inscription. .

Cinéma de Villedieu 14 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 32 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Spectacle Peau d’Homme

L’événement Spectacle Peau d’Homme Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles