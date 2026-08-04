Spectacle Petite Balade aux Enfers Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

jeudi 18 mars 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Spectacle Petite Balade aux Enfers

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Après Les sœurs Hilton , la compagnie Point Fixe revient avec le mythe d’Orphée et Eurydice.

Fous amoureux, Orphée et Eurydice veulent se marier. Le jour de leurs noces, Eurydice est mordue par un serpent et succombe. Inconsolable, Orphée reçoit la visite du dieu Amour. Il lui apprend qu’il pourra ramener Eurydice du royaume des morts s’il parvient à charmer les puissances infernales par sa musique, et s’il ne pose le regard sur Eurydice qu’une fois le monde des vivants retrouvé.

Dans un petit castelet qui imite le cadre de l’Opéra-Comique, trois personnages mi-humain mi-marionnettes chantent et jouent cette histoire d’amour. Derrière le cadre, les décors en trompe-l’œil créent des atmosphères merveilleuses, tandis que le chant lyrique, mêlé aux mouvements des marionnettes hybrides, fait tendrement rire.

L’adaptation de Valérie Lesort a ce qu’il faut de ludique pour rendre cet opéra, classique dans son genre, accessible à tous.

Durée 50 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Petite Balade aux Enfers

L’événement Spectacle Petite Balade aux Enfers Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie