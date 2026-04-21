Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Théatre de la Haute Ville Granville
Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Théatre de la Haute Ville Granville dimanche 3 mai 2026.
Granville
Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art
Théatre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’association Presqu’île de Poésie est au Festival Granville d’Art.
Ce festival se déroule du 1er au 3 mai 2026 dans tout Granville
Plus d’information sur https://granvilledart.com/
L’association est présente sur 2 évènements le 3 mai 2026
– A 14h00, un spectacle de poésie, slam et musique sur la Libération. Réservation obligatoire par mail (granvilledarts@gmail.com) ou par SMS (07 68 24 68 36)
– A 14h00 également, un atelier d’écriture scène ouverte de poésie/slam au Yacht Club (port de Hérel)
Informations pratiques
– Spectacle de poésie, slam et musique
– Lieu Théâtre de la Haute Ville
– Réservation obligatoire
– par mail (granvilledarts@gmail.com)
– ou par SMS (07 68 24 68 36)
–
– Contact: Pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com
– Festival Granville d’Art
– https://granvilledart.com/
Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .
Théatre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 franck.lenoel@wanadoo.fr
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English : Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art
L’événement Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Granville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Granville Terre et Mer
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