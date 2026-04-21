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Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Théatre de la Haute Ville Granville

Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Théatre de la Haute Ville Granville

Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Théatre de la Haute Ville Granville dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Théatre de la Haute Ville

Adresse : 51 Rue Notre Dame

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Granville

Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art

Théatre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :
2026-05-03

L’association Presqu’île de Poésie est au Festival Granville d’Art.
Ce festival se déroule du 1er au 3 mai 2026 dans tout Granville
Plus d’information sur https://granvilledart.com/

L’association est présente sur 2 évènements le 3 mai 2026
– A 14h00, un spectacle de poésie, slam et musique sur la Libération. Réservation obligatoire par mail (granvilledarts@gmail.com) ou par SMS (07 68 24 68 36)

– A 14h00 également, un atelier d’écriture scène ouverte de poésie/slam au Yacht Club (port de Hérel)

Informations pratiques
– Spectacle de poésie, slam et musique
– Lieu Théâtre de la Haute Ville
– Réservation obligatoire
– par mail (granvilledarts@gmail.com)
– ou par SMS (07 68 24 68 36)

– Contact: Pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com
– Festival Granville d’Art
– https://granvilledart.com/
Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !   .

Théatre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30  franck.lenoel@wanadoo.fr

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English : Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art

L’événement Spectacle poésie slam et musique Festival Granville d’Art Granville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Granville Terre et Mer

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