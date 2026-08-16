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Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry

dimanche 30 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Spectacle poetico musical

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes.
Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes qui revisite les contes classiques dans une création moderne inclusive et intergénérationnelle.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Poetic-musical performance at 3:00 p.m. A collection of tales. It is a poetic-musical performance blending slam poetry, world music, and sign language.

L’événement Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD

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