Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Spectacle poetico musical

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes.

Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes qui revisite les contes classiques dans une création moderne inclusive et intergénérationnelle. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Poetic-musical performance at 3:00 p.m. A collection of tales. It is a poetic-musical performance blending slam poetry, world music, and sign language.

L’événement Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD