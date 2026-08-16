Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry
dimanche 30 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Spectacle poetico musical
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes.
Spectacle poético musical à 15h. Décompte des contes. C’est un spectacle poetico-musical mêlant slam, musique du monde et langue des signes qui revisite les contes classiques dans une création moderne inclusive et intergénérationnelle. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Poetic-musical performance at 3:00 p.m. A collection of tales. It is a poetic-musical performance blending slam poetry, world music, and sign language.
L’événement Spectacle poetico musical Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD
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