Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Limoges

Spectacle POUSSEZ LES MURS

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:30:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

L’ensemble vocal du Conservatoire à Rayonnement Régional et la compagnie Le Manteau d’Arlequin proposent le spectacle vocal le Poussez les murs .

Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Spectacle POUSSEZ LES MURS

L’événement Spectacle POUSSEZ LES MURS Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole