Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges lundi 15 juin 2026.

Lieu : CRR de Limoges (auditorium)

Adresse : 9 Rue Fitz James

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Limoges

Spectacle POUSSEZ LES MURS

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

L’ensemble vocal du Conservatoire à Rayonnement Régional et la compagnie Le Manteau d’Arlequin proposent le spectacle vocal le Poussez les murs .

Informations complémentaires auprès du Conservatoire.   .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle POUSSEZ LES MURS

L’événement Spectacle POUSSEZ LES MURS Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)