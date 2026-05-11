Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges
Spectacle POUSSEZ LES MURS CRR de Limoges (auditorium) Limoges lundi 15 juin 2026.
Limoges
Spectacle POUSSEZ LES MURS
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
L’ensemble vocal du Conservatoire à Rayonnement Régional et la compagnie Le Manteau d’Arlequin proposent le spectacle vocal le Poussez les murs .
Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Spectacle POUSSEZ LES MURS
L’événement Spectacle POUSSEZ LES MURS Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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