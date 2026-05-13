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Spectacle Poussière de Cirque CS 81144 Montluçon

Spectacle Poussière de Cirque CS 81144 Montluçon samedi 12 décembre 2026.

Lieu : CS 81144

Adresse : Athanor, centre des cultures et congrès

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Tarif : 21 21 21 - de 12 ans

Montluçon

Spectacle Poussière de Cirque

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Ronan Calvany animera Poussière de cirque un spectacle composé de numéros uniques et originaux présentés avec beaucoup d’humour, de finesse et de légèreté.
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  accueil@centreathanor.com

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English :

Ronan Calvany will host Poussière de cirque : a show featuring unique and original acts presented with great humor, finesse and lightness.

L’événement Spectacle Poussière de Cirque Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme

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