Spectacle Poussière de Cirque CS 81144 Montluçon
Spectacle Poussière de Cirque CS 81144 Montluçon samedi 12 décembre 2026.
Montluçon
Spectacle Poussière de Cirque
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
– de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Ronan Calvany animera Poussière de cirque un spectacle composé de numéros uniques et originaux présentés avec beaucoup d’humour, de finesse et de légèreté.
.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ronan Calvany will host Poussière de cirque : a show featuring unique and original acts presented with great humor, finesse and lightness.
L’événement Spectacle Poussière de Cirque Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Espace Boris Vian Montluçon 19 mai 2026
- Débranche La Caravane du jeu Selenium Place de la verrerie Montluçon 19 mai 2026
- Théâtre Moi, mes écrans et le reste du monde MuPop Music Museum Montluçon 19 mai 2026
- Exposition Quel est mon tournesol ? Espace Boris Vian Montluçon 20 mai 2026
- Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin LA MAISON LILANANDA Montluçon 20 mai 2026