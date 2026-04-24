Spectacle Prudence Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Spectacle Prudence

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:10:00

Date(s) :

2026-05-23

**Samedi 23 mai, pour la Nuit des Musées, le Musée du Château de Flers propose le spectacle Prudence , une clowne catastrophique sur fil d’équilibre !**

Spectacle Prudence Cie Le Cirque Inachevé Tout public durée 40 min. À 20h30 et 21h30

Prudence, c’est un pied de nez à toutes les injonctions du grand monde des grands adultes.

Voyageant au gré de ses pulsions, Prudence nous embarque dans un monde fait de maladresses et d’extravagance. Guidée par le plaisir de ne pas se prendre au sérieux, Prudence tente un équilibre fragile entre son besoin irrépressible de joie et son enjeu présenter un numéro de fil d’équilibre avec Prestance.

Gratuit Sans inscirption

Le musée du Château de Flers est ouvert gratuitement de 20h à 23h avec un spectacle, une nouvelle exposition en visite guidée et des casques de réalité virtuelle,

**Samedi 23 mai, pour la Nuit des Musées, le Musée du Château de Flers propose le spectacle Prudence , une clowne catastrophique sur fil d’équilibre !**

Spectacle Prudence Cie Le Cirque Inachevé Tout public durée 40 min. À 20h30 et 21h30

Prudence, c’est un pied de nez à toutes les injonctions du grand monde des grands adultes.

Voyageant au gré de ses pulsions, Prudence nous embarque dans un monde fait de maladresses et d’extravagance. Guidée par le plaisir de ne pas se prendre au sérieux, Prudence tente un équilibre fragile entre son besoin irrépressible de joie et son enjeu présenter un numéro de fil d’équilibre avec Prestance.

Gratuit Sans inscirption

Le musée du Château de Flers est ouvert gratuitement de 20h à 23h avec un spectacle, une nouvelle exposition en visite guidée et des casques de réalité virtuelle, .

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

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English :

**On Saturday, May 23, for the Nuit des Musées, the Musée du Château de Flers presents the show Prudence , a catastrophic clown on a balancing wire!

Prudence show ? Cie Le Cirque Inachevé ? All audiences ? 40 min. duration ? At 8:30pm and 9:30pm

Prudence thumbs its nose at all the injunctions of the grown-up world.

Traveling according to her impulses, Prudence takes us into a world of clumsiness and extravagance. Guided by the pleasure of not taking herself too seriously, Prudence strikes a delicate balance between her irrepressible need for joy and the challenge of performing a balancing act with Prestance.

Free No registration required

The Château de Flers museum is open free of charge from 8pm to 11pm, with a show, a guided tour of a new exhibition and virtual reality headsets,

L’événement Spectacle Prudence Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme