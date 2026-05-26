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Spectacle  » Qu’est-ce ?  » Cie Casus Délires esplanade centre commercial la bellangerais Rennes

Spectacle  » Qu’est-ce ?  » Cie Casus Délires esplanade centre commercial la bellangerais Rennes

Spectacle  » Qu’est-ce ?  » Cie Casus Délires esplanade centre commercial la bellangerais Rennes jeudi 27 août 2026.

Lieu : esplanade centre commercial la bellangerais

Adresse : 5 rue du morbihan 35700 Rennes

Ville : 35704 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Spectacle  » Qu’est-ce ?  » Cie Casus Délires esplanade centre commercial la bellangerais Rennes Jeudi 27 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Un spectacle poétique, drôle et visuel qui invite à regarder le monde autrement, entre curiosité, imagination et émotions partagées. Repli si mauvais temps

Un spectacle poétique, drôle et visuel qui invite à regarder le monde autrement, entre curiosité, imagination et émotions partagées.
En pratique :
Spectacle tout public en famille /45 minutes / Gratuit / Sans inscription / Repli si mauvais temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:45:00.000+02:00

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esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine


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