Spectacle » Qu’est-ce ? » Cie Casus Délires esplanade centre commercial la bellangerais Rennes Jeudi 27 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Un spectacle poétique, drôle et visuel qui invite à regarder le monde autrement, entre curiosité, imagination et émotions partagées. Repli si mauvais temps

Un spectacle poétique, drôle et visuel qui invite à regarder le monde autrement, entre curiosité, imagination et émotions partagées.

En pratique :

Spectacle tout public en famille /45 minutes / Gratuit / Sans inscription / Repli si mauvais temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T19:45:00.000+02:00

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esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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