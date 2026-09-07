Spectacle « Racines bleues » par Jean-Michel Trimaille de Altiplano, Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales, Besançon

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation et archives municipales · Besançon

Informations pratiques

Spectacle « Racines bleues » par Jean-Michel Trimaille de Altiplano Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales Doubs

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Une aventure musicale contée et chantée sur l’épopée d’habitants du Haut-Doubs en Louisiane. Dans l’étonnante salle d’exposition de la bibliothèque, le spectacle revisite le répertoire des chansons populaires comtoises pour un moment de partage et de convivialité.

Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales 1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878140 https://bibliotheques.besancon.fr/ Non accessible PMR

Biblis en folie 2026

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