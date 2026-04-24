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AGENDA · Ruelle-sur-Touvre

Spectacle Ramalabibidibabidibou Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque la Médiaporte · Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque la Médiaporte
Adresse
15 Rue de Puyguillen
Ville
16600 Ruelle-sur-Touvre
Département
Charente
Tarif

Ruelle-sur-Touvre

Spectacle Ramalabibidibabidibou

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-20

Après une belle fête d’anniversaire l’année dernière, l’équipe de Ramalabibidibabidibou est de retour
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Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89  mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

After a wonderful birthday party last year, the Ramalabibidibabidibou team is back

L’événement Spectacle Ramalabibidibabidibou Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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