Spectacle Ramalabibidibabidibou Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Spectacle Ramalabibidibabidibou

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-20

Après une belle fête d’anniversaire l’année dernière, l’équipe de Ramalabibidibabidibou est de retour

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Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

After a wonderful birthday party last year, the Ramalabibidibabidibou team is back

L’événement Spectacle Ramalabibidibabidibou Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême