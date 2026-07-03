Informations pratiques

Égletons

Spectacle REAAP Transmission

Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Dans le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, la bibliothèque vous propose ce mois-ci un spectacle qui s’annonce merveilleux.

Conte théâtral et musical, Transmission ou l’histoire de la petite Mémoire vous plonge dans un univers poétique et drôle où l’histoire des femmes est à l’honneur. Inspiré du Best Seller Histoires du soir pour Filles Rebelles de Francesca Cavallo et Elena Favilli ou encore Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, ce spectacle vous propose de découvrir ou redécouvrir des héroïnes des temps modernes aux temps anciens dans une touchante et enthousiaste galerie de portraits, mettant au cœur de ce geste artistique l’importance de la transmission intergénérationnelle et des récits qui la composent. Munies de leur ukulélé, Kalimba, Kazoos et de leurs mots, deux interprètes vous invitent à partager un moment de poésie en famille.

Dès 6 ans .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055593999 bibliotheque@mairie-egletons.fr

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English : Spectacle REAAP Transmission

L’événement Spectacle REAAP Transmission Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières