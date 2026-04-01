Spectacle René et l’oiseau chevalier, Jardin des Beaux-Arts, Angers

Informations pratiques

Spectacle René et l’oiseau chevalier Dimanche 20 septembre, 11h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Louis XI, roi de France, organise pour sa venue en Anjou une grande chasse au gibier d’eau. Chevalier Culblanc, petit oiseau de rivage, est dans tous ses états : comment faire annuler cette terrible chasse aux oiseaux ?​ René, duc d’Anjou, est un grand protecteur de la faune, il pourra sûrement faire quelque chose..

A partir de 6 ans.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

Un spectacle de la Compagne Air Brouette

© Air Brouette Cie_René et le chevalier culblanc