Spectacle, représentation Célibataire, Mais je me Soigne Nancy
samedi 26 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Célibataire, Mais je me Soigne
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les Rendez-vous de l’Humour de Nancy vous présente le spectacle Célibataire, mais je me soigne. Un célibataire à la naïveté désarmante, un ange gardien blasé ! Entre les 2, une jolie jeune femme. Une comédie (presque) romantique !Tout public
20 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 67
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English :
The Rendez-vous de l’Humour de Nancy presents the show: Single, but I’m Working on It. A single man with disarming naivety, and a jaded guardian angel! Between the two of them, a pretty young woman. An (almost) romantic comedy!
L’événement Spectacle, représentation Célibataire, Mais je me Soigne Nancy a été mis à jour le 2026-08-06 par DESTINATION NANCY
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