Spectacle, représentation Contes Médiathèque Haut du Lièvre Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Haut-du-Lièvre · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Contes Médiathèque Haut du Lièvre
Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
P’tites z’histoires d’automne. Les feuilles des livres et des arbres crissent sous les doigts et les pieds… l’automne est arrivé. Chaussons nos bottes de pluie pour sauter à pieds joints dans les flaques d’eau et dans les livres.Pour les 0>36moisEnfants
0 .
Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 98 34 24
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English :
Little Fall Stories. The pages of books and the leaves on the trees crunch under our fingers and feet… fall is here. Let’s slip on our rain boots and jump with both feet into the puddles and into the books. For ages 0–36 months
L’événement Spectacle, représentation Contes Médiathèque Haut du Lièvre Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
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