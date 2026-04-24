Spectacle Rym Dousty Rodage Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Rym Dousty Rodage

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 21:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Actuellement en tournée en première partie de Nawell Madani, Rym Dousty rôde son tout premier spectacle.

Elle dépose ses valises à Paris avec un objectif en tête conquérir la capitale. Entre galères, débrouille et jobs alimentaires, dont un passage en clinique de chirurgie esthétique, Rym t’embarque dans les coulisses de son parcours, sans filtre.Elle évoque le rapport au corps, les transformations, les injonctions, l’intime, la féminité, et cette fameuse pression silencieuse qu’on ne nomme jamais vraiment… que beaucoup connaissent.

Entre one woman show et stand up, Rym transforme ses expériences en un moment authentique et touchant.

Une heure avec Rym Dousty, c’est une bouffée d’air, de rires et de vérité.

À découvrir maintenant, avant que tout le monde en parle.Tout public

14 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Currently on tour supporting Nawell Madani, Rym Dousty is putting the finishing touches to her very first show.

She set off for Paris with one goal in mind: to conquer the capital. Rym takes you behind-the-scenes of her unfiltered journey through life’s trials and tribulations, and food jobs, including a stint in a cosmetic surgery clinic, to talk about her relationship with her body, transformations, injunctions, intimacy, femininity, and that famous silent pressure that never really gets a name? that many are familiar with.

Somewhere between a one-woman show and stand-up, Rym transforms her experiences into an authentic, touching moment.

An hour with Rym Dousty is a breath of fresh air, laughter and truth.

Check it out now, before everyone starts talking about it.

L’événement Spectacle Rym Dousty Rodage Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ