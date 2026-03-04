Spectacle, Salle Jean Moulin, Centre Culturel Brique Rouge, Toulouse

Spectacle Salle Jean Moulin

Spectacle, Salle Jean Moulin, Centre Culturel Brique Rouge, Toulouse jeudi 26 mars 2026.

Spectacle Jeudi 26 mars, 19h00 Salle Jean Moulin, Centre Culturel Brique Rouge Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

RÉSERVATION : À partir de lundi 9 mars 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Spectacle des Élèves de 3e cycle Danse classique et Danse jazz

Salle Jean Moulin, Centre Culturel Brique Rouge Centre Culturel Brique Rouge Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Danse classique et Danse jazz