Spectacle Samia Orosemane Les histoires de Samia Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Samia Orosemane Les histoires de Samia

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samia revient avec se plus belles histoires…Samia revient sur scène avec un spectacle tout à fait comme les autres.

Un retour différent, mêlant le meilleur de ses histoires les plus marquantes et des nouveautés. Entre rires, émotions et moments de partage, Samia vous embarque dans un moment sincère et généreux.Tout public

22 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Samia returns to the stage with a show unlike any other.

A different kind of comeback, combining the best of her most memorable stories with a few new ones. Between laughter, emotion and sharing, Samia takes you on a sincere and generous journey.

L’événement Spectacle Samia Orosemane Les histoires de Samia Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ